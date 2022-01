तीसरा वनडे में रुतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज को मौका ना मिलने पर भड़के फैंस

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद जब भारतीय टीम तीसरा वनडे मैच खेलने उतरी तो फैंस को उम्मीद थी कि वो रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को प्लेइंग इलेवन में देखेंगे लेकिन ऐसा ना होने पर भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया।

हालांकि टीम इंडिया ने तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन में चार बड़े बदलाव किए लेकिन गायकवाड़ और सिराज को मौका नहीं मिल पाया। तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), जयंत यादव (Jayant Yadav), प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) और दीपक चाहर (Deepak Chahar) को मौका दिया।

वहीं रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer), भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar), शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए हैं।

फैंस चाहते थे कि गायकवाड़ को पूर्व कप्तान विराट कोहली जो कि खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं उनकी जगह शीर्ष क्रम में मौका मिले। वहीं सिराज को पहले दोनों मैचों में महंगे साबित हुए भुवनेश्वर की जगह खिलाया जाय। हालांकि भारतीय मैनेजमेंट ने कोहली पर और भरोसा दिखाया है जबकि भुवी की जगह उन्होंने दीपक चाहर को मौका देने का फैसला किया है।

#INDvSA #SAvIND No Ruturaj Gaikwad KL Rahul still playing as an opener Deepak Chahar over Siraj “New Era” pic.twitter.com/RbsurX9kmI — Hemant (@Sportscasmm) January 23, 2022

Ruturaj Gaikwad in VHT 2021 : (50 Over format in Domestic) Innings – 5 Runs – 603 100 – 4 Ruturaj gaikwad in IPL 2021 : Matches : 16 Runs : 635 Orange cap winnerpic.twitter.com/Ltr476OeT8 — (@itzShreyas07) January 23, 2022

No Ruturaj,no Siraj.Surprised?.Don’t know why they took Ruturaj to the SA tour.!#INDvsSA — Deep Point (@itzzz_spidey) January 23, 2022

Lost the series but still can’t play Ruturaj even in a dead rubber. Totally unfair on him. — ‘ (@Ashwin_tweetz) January 23, 2022

Ruturaj Gaikwad and Mohammad Siraj still don’t get a chance . Dravid and KL Rahul have blood on their hands. — ` (@FourOverthrows) January 23, 2022