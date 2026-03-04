This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026 SA vs NZ: सेमीफाइनल में कप्तानों पर होगा दारोमदार, किसकी होगी नैया पार
कोलकाता: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल बुधवार 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा. और इस मुकाबले में दोनों टीमो के कप्तानों की काफी अहम भूमिका होगी. यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर शाम सात बजे से खेला जाएगा.
साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, दोनों ही इस वक्त कमाल के फॉर्म में हैं. अमूमन ऐसा नहीं होता कि दोनों टीमों के कप्तान ही सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हों. ऐसे में मारक्रम और सैंटनर के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा जो ईडन गार्डन्स में हजारों दर्शकों को रोमांच से भर देगा.
न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी प्रतियोगिताओं में प्रतिद्वंद्विता 2015 में वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी. तब न्यूजीलैंड ने एक रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा दिया था जिससे डेल स्टेन और एबी डी विलियर्स जैसे खिलाड़ियों को करारा झटका लगा था.
साउथ अफ्रीका अब शुकरी कॉनराड की कोचिंग में एक बहुत खतरनाक टीम बन चुकी है. टीम ने पिछले साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर दिखा दिया कि अब आईसीसी ट्रॉफी लंबे वक्त से नहीं जीत पाने की अड़चन को उसने दूर कर लिया है. हालांकि साउथ अफ्रीका ने अभी तक लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ही ट्रॉफी जीती है और वह भी 1998 की आईसीसी नॉक-आउट ट्रॉफी. यानी 28 साल से टीम के हाथ सीमित ओवरों में कोई आईसीसी खिताब नहीं लगा है. इस मामले में उसे कई बार ‘चोकर’ कहा जाता है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की कहानी भी सीमित ओवरों में ऐसी ही है. वह भी बीते कुछ साल में नॉक आउट मुकाबलों में फंस जाती है. 2015 और 2019 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल इसके उदाहरण हैं.
हालांकि आज होने वाले मुकाबले में चर्चा दो कप्तानों की है. उन पर अकसर उतनी बात नहीं की जाती जितनी होनी चाहिए. उन्होंने न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि अपने निजी खेल से भी काफी प्रभावित किया है.
मारक्रम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 175 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 268 रन बनाए हैं. उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजों को अच्छी तरह से निशाना बनाया है. दूसरी तरफ सैंटनर ने 6.35 की इकॉनमी रेट के साथ बल्लेबाजों को बांधे रखा है. उन्होंने बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया है.
मारक्रम, क्विंटन डीकॉक, डेवाल्ड ब्रेविस, रयान रिकलेटन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और मार्को यानसन जैसे दमदार बल्लेबाजों से सजी दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी भी विरोधी टीम की नींद उड़ा सकती है.
लेकिन सैंटनर के पास रचिन रविंद्र (सात से कम इकॉनमी रेट से नौ विकेट), ग्लेन फिलिप्स और कोल मैककॉन्ची जैसे स्पिनर होंगे जिन्होंने अभी तक मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया है.
अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार इतने अच्छे स्पिन आक्रमण का सामना करेगी. न्यूजीलैंड के पास साउथ अफ्रीका को चुनौती देने के लिए एक अच्छे लेग स्पिनर की कमी है क्योंकि ईश सोढ़ी ने अब तक खेले गए मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है.
ईडन गार्डन्स की पिच पर साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड की उस टीम के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी जिसने अपने सुपर आठ के मैच श्रीलंका की धीमी पिचों पर खेले थे.
यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है और ऐसे में फिन एलन, टिम सीफर्ट, ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करने की स्थिति में 200 से अधिक का स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि दक्षिण अफ्रीका के सामने कड़ी चुनौती पेश की जा सके.
एक दिलचस्प पहलू यह होगा कि इस पिच पर लुंगी एनगिडी की धीमी गेंदें कितनी प्रभावी साबित होती हैं और क्या उनकी वाइड यॉर्कर और धीमी लेग कटर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लग पाएंगी. न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन की गेंदबाजी में भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
टीम इस प्रकार हैं:
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, कोल मैककॉन्ची, जेम्स नीशम.
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मारक्रम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक, रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्किया, जेसन स्मिथ.
मैच शुरू होने का समय: शाम सात बजे.