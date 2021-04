South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट्स पार्क में तीसरे वनडे मैच में हसन अली (Hasan Ali) ने 11 गेंदों में नाबाद 32 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान हसन अली ने जेजे स्मट्स (JJ Smuts) के ओवर की लगातार तीन गेंदों पर छक्के जड़े, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने मजबूत स्कोर खड़ा किया. दरअसल ये वाकया पाकिस्तान की पारी के 49वें ओवर का है, जिसकी दूसरी गेंद पर अली ने छक्का जड़ा. इसके बाद अगली बॉल डॉट रही और चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्के देखने को मिले.

Hear babar with the 4th Six of Hasan. pic.twitter.com/WQUmezbqiA

— Taimoor Zaman (@taimoorze) April 7, 2021