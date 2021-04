South Africa vs Pakistan, 3rd T20I: कप्तान बाबर आजम (122) और मोहम्मद रिजवान (नाबाद 73) रन की पारी की मदद से पाकिस्तान ने सुपरस्पोर्ट पार्क में हुए तीसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर चार मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एडेन मार्करम के 31 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 63 तथा जनेमान मलान के 40 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 55 रन की पारी के मदद से 20 ओवर में पांच विकेट पर 203 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ने बाबर के 59 गेंदों पर 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 122 तथा रिजवान के पांच चौकों और दो छक्कों के सहारे नाबाद 73 रन तथा दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए हुई 197 रनों की मजबूत साझेदारी के दम पर 18 ओवर में एक विकेट पर 205 रन बनाकर मैच जीत लिया.

Pakistan achieve their highest successful run chase in T20Is ?

They beat South Africa by nine wickets and take a 2-1 series lead!#SAvPAK ➡️ https://t.co/rihG1VCmdO pic.twitter.com/JCloo7mPhS

— ICC (@ICC) April 14, 2021