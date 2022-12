नई दिल्ली| लेग स्पिन आलराउंडर राशिद खान को गुरुवार को T20 प्रारूप के लिए अफगानिस्तान का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। राशिद ने सीनियर आफ स्पिन आलराउंडर मोहम्मद नबी की जगह ली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद कप्तानी की भूमिका छोड़ दी थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के एक आधिकारिक बयान में राशिद ने कहा, “कप्तानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे पास पहले अपने देश का नेतृत्व करने का अनुभव है। ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जिनके साथ मेरी अच्छी समझ है और मैं काफी सहज महसूस करता हूं। हम एक साथ रहने की कोशिश करेंगे, चीजों को रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।”

अफगानिस्तान के T20 कप्तान के रूप में राशिद का यह दूसरा कार्यकाल होगा, जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम की घोषणा के तुरंत बाद टीम के कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया था, केवल दो महीने के लिए शीर्ष पर रहे।

