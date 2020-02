Sports News Today February 21, Ross Taylor creates history : न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रॉस टेलर ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया. टेलर भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में मैदान पर उतरने के साथ ही 100 टेस्ट मैच खेलने वाले न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज बन गए है. 35 वर्षीय टेलर 100 टेस्ट, 100 वनडे और 100 टी-20 इंटरनेशन मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

रॉस टेलर ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

दाएं हाथ के बल्लेबाज टेलर ने पिछले दिनों भारत के खिलाफ अपना 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. टेलर टेस्ट और वनडे में न्यूजीलैंड की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. न्यूजीलैंड की ओर से टी20 में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में टेलर तीसरे नंबर पर हैं. उनसे पहले पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम और ओपनर मार्टिन गुपटिल हैं.

टेस्ट मैच से पूर्व टेलर को 100 टेस्ट खेलने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह में 100 अलग-अलग तरह की शराब की बोतलें दी गई. इस समारोह में न्यूजीलैंड की पूरी टीम शामिल हुई जिसमें न्यूजीलैंड के लिए पूर्व खिलाड़ी इयान स्मिथ भी थे. उन्होंने टेलर को समारोह में सम्मानित किया. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की यह परंपरा है कि वह अपने किसी खिलाड़ी के 100वां टेस्ट खेलने पर उन्हें वाइन गिफ्ट करता है.

“I’ll need some help in drinking it” – @BLACKCAPS Test centurion @RossLTaylor on what to do with his 100 bottles of wine. Who would like to volunteer? #TaylorTon pic.twitter.com/dCIFFVFZRC

— Sky Sport NZ (@skysportnz) February 20, 2020