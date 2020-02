टीम इंडिया को मंझधार में छोड़ पवेलियन लौटे विराट कोहली, सोशल मीडिया पर फैंस ने ली कुछ इस तरह से चुटकी

Sports News Today February 23, India vs New Zealand 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मौजूदा न्यूजीलैंड दौरे पर अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में अब तक नाकाम रहे हैं. कोहली वेलिंगटन टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी सस्ते में पवेलियन लौटकर टीम को मंझधार में छोड़कर चले गए. भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 144 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी है. पारी की हार टालने के लिए उसे अब भी 39 रन की जरूरत है. हालांकि मैच में अभी दो दिन का समय बचा है. भारत के पहली पारी में बनाए गए 165 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 348 रन बनाकर 183 रन की बढ़त हासिल की थी.

विराट ने पहली पारी में 2 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में 43 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. मौजूदा दौरे पर पिछली 9 पारियों (तीनों फॉर्मेट) में 22.33 की औसत से कुल 203 रन बनाए हैं जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. विराट की पिछली नौ पारियों में स्कोर 19, 2, 9, 15, 51, 11, 38, 11, 45 रन रहा.

कोहली के जल्दी आउट होने पर सोशल मीडिया पर टिवटर पर फैंस जमकर चुटकी ले रहे हैं.

At times I feel Rahane > Kohli in overseas test cricket #NZvsInd — Sagar (@SagarNadayil) February 23, 2020

It’s been a miserable tour for Kohli. Too late now. Will he make it count in the last and final test. @imVkohli #INDvNZ — Rajesh Abraham (@pendown) February 23, 2020

“I play the game to get guys like Kohli out.” Trent Boult has backed up what he said and sent Kohli packing⚡#nzlvind #trentboult #kohli pic.twitter.com/4yGFpDRhyx — More Than A Game (@mtagofficial_) February 23, 2020

71th international Century to the Virat Kohli#NZvIND pic.twitter.com/pDts4SpNLp — Kisslay Jha🇮🇳 (@TrollerBabua) February 23, 2020

पहली पारी में डेब्यू टेस्ट खेल रहे तेज गेंदबाज काइल जेमीसन ने कोहली को रॉस टेलर के हाथों कैच कराया जबकि दूसरी पारी में ट्रेंट बोल्ट ने विकेट के पीछे बीजे वॉटलिंग के हाथों कैच कराया.