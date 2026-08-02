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CTTC 2026: भारत का शानदार खेल जारी, फाइनल में पहुंची श्रीजा अकुला

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत का शानदार खेल जारी है. भारत की श्रीजा अकुला फाइनल में पहुंच गईं हैं.

Edited By : Saurav Kumar |Aug 02, 2026, 05:48 PM IST

Published On Aug 02, 2026, 05:48 PM IST

Last UpdatedAug 02, 2026, 05:48 PM IST

भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के महिला एकल (विमेंस सिंगल्स) के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. श्रीजा अकुला ने रविवार को शानदार खेल दिखाते हुए भारत की सिंड्रेला दास तो रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराया.

रोमांचक मुकाबले में श्रीजा का अनुभव आया काम

यह सेमीफाइनल मुकाबला शुरू से ही काफी दिलचस्प रहा. सिंड्रेला दास ने पूरे मैच में श्रीजा को कड़ी टक्कर दी और बेहतरीन खेल दिखाया. हालांकि, निर्णायक गेम (लास्ट सेट) में 2024 पेरिस ओलंपिक खेल चुकीं श्रीजा अकुला ने अपने अनुभव का फायदा उठाया. उन्होंने दबाव में भी शांत रहकर जीत दर्ज की और भारत के लिए कम से कम रजत पदक (सिल्वर मेडल) पक्का कर दिया.

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सिंड्रेला दास ने अपने खेल से जीता दिल

सिंड्रेला दास के लिए भी यह टूर्नामेंट यादगार रहा. उन्होंने अपने से मजबूत खिलाड़ियों को हराते हुए सेमीफ़ाइनल तक जगह बनाई. अंतिम क्षणों तक उन्होंने हार नहीं मानी और श्रीजा जैसी वरिष्ठ खिलाड़ी को अंतिम गेम तक खींचा और फैंस का दिल अपने खेल से जीत लिया.

फाइनल में किससे होगा श्रीजा का मुकाबला?

अब स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) के लिए श्रीजा अकुला का सामना भारत की ही यशस्विनी घोरपड़े से होगा. यशस्विनी ने दूसरे सेमीफाइनल में सुतीर्था मुखर्जी को 4-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है. यानी महिला एकल का गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पदक भारत की झोली में आने तय हैं.

भारतीय टेबल टेनिस का दबदबा

इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन असाधारण रहा है. एकल मुकाबलों से पहले ही भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने-अपने वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था.

बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप के सफल आयोजन और भारतीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच प्रदान करने में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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