This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
मुश्किल में फंसी SRH की मालिक काव्या मारन? 23400000 करोड़ रुपये में खरीदा था पाकिस्तानी खिलाड़ी
काव्या मारन की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा है. इसके बाद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
The Hundred 2026 Player Auction: सनराइजर्स हैदराबाद फ्रैंचाइजी टीम के मालिक सन टीवी और काव्या मारन ने गुरुवार को एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद वे निशाने पर हैं. इंग्लेंड की क्रिकेट लीग द हंड्रेड में उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़़ी को खरीदा. हालांकि कई पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे हारिस राउफ, सईम अयूब और शादाब खान पर किसी ने बोली नहीं लगाई. वहीं काव्या मारन के मालिकाना हक वाली सनराइजर्स लीड्स- जो सनराइजर्स हैदराबाद की एक ही टीम है- ने पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद को 1 लाख 90 हजार ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 2 करोड़ 34 लाख रुपये में खरीदा.
काव्या मारन और उनकी टीम सनराइजर्स लीड्स ने जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई. भारतीय क्रिकेट फैंस को यह बात बिलकुल पसंद नहीं आई. लोगों ने काव्या मारन को निशाने पर लेना शुरू कर दिया. अबरार के साथ ही पाकिस्तान के एक और स्पिनर उस्मान तारिक भी द हंड्रेड में बिके. उन्हें बर्मिंगम फीनिक्स ने खरीदा. हालांकि इस टीम का आईपीएल के मालिकों से कोई लेना-देना नहीं है.
जैसे ही सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को खरीदा उनका आधिकारिक एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया. एक पॉप-अप पर मेसेज आ रहा है कि यह अकाउंट सस्पेंड हो गया है. क्योंकि इसने एक्स के नियमों का उल्लंघन किया है.
ऐसा माना जा रहा है कि यह अकाउंट इस वजह से सस्पेंड हो गया क्योंकि सनराइजर्स लीड्स के मालिकों को सोशल मीडिया पर लगातार निशाने पर लिया जा रहा था. द हंड्रेड में कई आईपीएल के मालिकाना हक वाली कंपनियों की कई टीमों में हिस्सेदारी है. मुकेश और नीता अंबानी के पास एमआई लंदन, जीएमआर ग्रुप के पास सदर्न ब्रेव और संजीव गोयनका के पास मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम हैं. लेकिन किसी ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोली नहीं लगाई.
काव्या मारन और सन टीवी ने नदर्न सुपरचार्जर्स की 100 फीसदी हिस्सेदारी पिछले साल खरीदी थी. इसके लिए उन्होंने 100 मिलियन पाउंड यानी करीब 1100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. द हंड्रेड के इस सीजन की शुरुआत 21 जुलाई को होगी और फाइनल 16 अगस्त को खेला जाएगा.
काव्या मारन के सन टीवी के पास सदर्न ईस्टन केप की भी टीम है. यह टीम एसए20 में है. लेकिन वहां भी उस टीम में कोई पाकिस्तानी खिलाड़़ी नहीं है. अबरार इस सीजन हंड्रेड में खरीदे गए दूसरे खिलाड़ी थे. इससे पहले उस्मान तारिक को 1 लाख चालीस हजार ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 1 करोड़ 72 लाख रुपये में खरीदा था.
पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस राउफ और ऑलराउंडर सैम अयूब के साथ ही ऑलराउंडर शादाब खान को भी किसी ने नहीं खरीदा.
ईएसीपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के हेड कोच डेनियल विटोरी ने कहा, ‘जब हम आदिल रशीद (सदर्न ब्रेव) को नहीं खरीद पाए तो हम स्वाभाविक रूप से एक विदेशी स्पिनर को खरीदना चाहते थे. चार-पांच खिलाड़ी थे जिन्हें हम देख रहे थे और अबरार उसमें से एक था. उसे खरीदकर हम बहुत खुश हैं.’
उन्होंने आगे कहा, ‘हम ऑक्शन में शामिल हर खिलाड़ी पर नजर रखे हुए थे. पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न खरीद पाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी. हम सिर्फ यह देख रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है. जब हम आदिल रशीद को नहीं खरीद पाए तो हमारी प्राथमिकता ऐसे स्पिनर को खरीदने की थी और हमें नहीं सोचा कि वह क्वॉलिटी लोकल मार्केट में है तो हमने विदेशी खिलाड़ी देखे. राशिद हुसैन, उस्मान तारिक और अबरार अहमद- ये खिलाड़ी हमारे रेडार पर थे.’