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काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2 खुशखबरी, टीम जुड़ने को तैयार ये सुपरस्टार
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले दो बड़ी खुशखबरी आई हैं. टीम के साथ दो बड़े खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं.
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस 24 मार्च यानी आज बेंगलुरु पहुंच रहे हैं. कमिंस हालांकि फिटनेस की वजह से शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे. हालांकि उनका आना टीम के लिए रहात की बात होगी. वह रणनीतिक रूप से अहम भूमिका निभा सकते हैं. साथ ही यह भी माना जा रहा है कि वह उम्मीद से पहले ही वापसी कर सकते हैं. कमिंस एक बड़े खिलाड़ी और सफल कप्तान हैं. उनके होने से निश्चित रूप से SRH के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा.
ईशान होंगे कप्तान, श्रीलंकाई खिलाड़ियों के लिए सवाल
जब तक कमिंस नियमित रूप से टीम के साथ नहीं जुड़ते तब तक ईशान किशन को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. 25 मार्च को होने वाली आईपीएल कप्तानों की बैठक में ईशान किश ही हिस्सा लेंगे. इस बैठक में सभी 10 टीमों के कप्तान शामिल होंगे. कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर में फोटो सेशन से होगी, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और ब्रॉडकास्टर्स के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी.
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि ईशान मलिंगा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दी है. मलिंगा के आने से टीम की तेज गेंदबाजी मजबूत होगी. मलिंगा भी आज टीम से जुड़ेंगे. वह कामिंदु मेंडिस के साथ भारत आएंगे. मेंडिस को पहले ही एनओसी मिल चुकी है.
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कमिंस के अलावा, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं. हेजलवुड पूरी तरह फिट नहीं है, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आगामी व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सीजन को देखते हुए स्टार्क के वर्कलोड को मैनेज कर रहा है.
कई टीमों में शामिल हैं श्रीलंकाई खिलाड़ी
श्रीलंका के खिलाड़ियों की बात करें तो वानिंडु हसरंगा और मतीशा पथिराना फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए. इससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये खिलाड़ी तय समय पर आईपीएल से जुड़ पाएंगे. कोलकाता नाईट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेल रहे पथिराना शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने के बजाय उनके पूरी तरह फिट होने का इंतजार करने का फैसला किया है.
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लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को अब तक हसरंगा की उपलब्धता पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को भी तेज गेंदबाज तुषारा की उपलब्धता के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इन खिलाड़ियों की एनओसी इनके फिटनेस टेस्ट के परिणामों पर निर्भर करेगी। दुष्मंथा चमीरा, पथुम निसांका और दसुन शनाका को आईपीएल 2026 में खेलने की अनुमति मिल चुकी है.