IPL 2023: कप्तान मारक्रम ने माना, अटैकिंग खेलने के चक्कर में बल्लेबाजों से हुई गलती

हैदराबाद। अपने बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन के दम पर आईपीएल में अहम मुकाबला केकेआर के हाथों पांच रन से गंवाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडेन मार्कराम ने कहा कि इस हार को पचाना मुश्किल होगा. केकेआर के नौ विकेट पर 171 रन के जवाब में सनराइजर्स आठ विकेट पर 166 रन ही बना सके.

वरूण चक्रवर्ती ने शानदार आखिरी ओवर डालकर टीम की जीत तय की. केकेआर की इस सत्र की यह चौथी जीत है और उसके आठ अंक हो गए हैं जबकि सनराइजर्स के छह ही अंक है और उसकी प्लेआफ में पहुंचने की उम्मीदों को इस हार से करारा झटका लगा है.

सनराइजर्स जीत की ओर बढते दिख रहे थे जब कप्तान एडन मारक्रम (40 गेंद में 41 रन) और हेनरिच क्लासेन (20 गेंद में 36 रन) ने 70 रन की साझेदारी की लेकिन उनके एक के बाद एक आउट होने के बाद पुछल्ले बल्लेबाज दबाव का सामना नहीं कर सके. आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए नौ रन बनाने थे और तीन विकेट शेष थे. वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में सिर्फ तीन रन दिए और अब्दुल समद को अपना शिकार बनाया. वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

In Match 47 of #TATAIPL between #SRH & #KKR

