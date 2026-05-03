SRH vs KKR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइटराइडर्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders match Updates
Published On May 03, 2026, 02:59 PM IST
SRH VS KKR Toss
SRH vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने- सामने है. यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जा रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कोलकाता की टीम में दो बदलाव हुआ है. मनीष पांडेय और फिन एलेन प्लेइंग-11 में वापस लौटे हैं.
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती
इम्पैक्ट सब: फिन एलन, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा
इम्पैक्ट सब: प्रफुल्ल हिंगे, हर्ष दुबे, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी
इस सीजन दोनों टीमें एक बार आमने-सामने हो चुकी है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिली थी.