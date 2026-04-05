SRH vs LSG IPL 2026: लखनऊ सुपरजायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराया

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - April 5, 2026 7:16 PM IST

SRH vs LSG IPL 2026: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपरजायंट्स को पहली जीत मिली है. रविवार को खेले गए दिन के पहले मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हरा दिया.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 156 रन बनाए. 157 रन के टारगेट को लखनऊ सुपरजायंट्स ने कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक से 19.5 ओवर में हासिल कर लिया.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट

इम्पैक्ट सब- ईशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, डेविड पायने, शिवम मावी, जीशान अंसारी

लखनऊ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

इम्पैक्ट सब- आयुष बडोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, शाहबाज़ अहमद, एनरिक नॉर्टजे, हिम्मत सिंह

SRH vs LSG IPL 2026 Live: ऋषभ पंत ने जड़ा अर्धशतक

SRH vs LSG IPL 2026 Live: ऋषभ पंत ने जड़ा अर्धशतक. उन्होंने 43 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया है.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: लखनऊ सुपरजायंट्स को लगा चौथा झटका, निकोलस पूरन आउट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: लखनऊ सुपरजायंट्स को लगा चौथा झटका, निकोलस पूरन आउट. पूरन ने सिर्फ एक रन की पारी खेली. पूरन रन आउट हुए.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: लखनऊ का तीसरा विकेट गिरा, आयुष बदोनी आउट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: लखनऊ का तीसरा विकेट गिरा, आयुष बदोनी आउट. बदोनी 12 रन की पारी खेलकर आउट.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: LSG की शानदार शुरुआत, SRH ने दिया है 157 रन का टारगेट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: LSG की शानदार शुरुआत. 12 ओवर में लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने दो विकेट पर 102 रन बना लिए हैं. ऋषभ पंत 30 रन और आयुष बदोनी 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. मार्श 14 रन और मारक्रम 45 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपरजायंट्स को दिया 157 रन का टारगेट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपरजायंट्स को दिया 157 रन का टारगेट. सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 156 रन बनाए.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: आवेश खान ने दो गेंदों पर चटकाए दो विकेट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: आवेश खान ने दो गेंदों पर चटकाए दो विकेट. उन्होंने 19वें ओवर की पहली बॉल पर हेनरिक क्लासेन (41 बॉल में 62 रन) और दूसरी बॉल पर हर्ष दुबे (00) आउट हुए. आवेश के पास हैट्रिक का मौका था, मगर वह इससे चूक गए.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: नितीश रेड्डी अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: नितीश रेड्डी अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट. नितीश रेड्डी ने 33 बॉल में 56 रन की पारी खेली.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: हेनरिक क्लासेन का अर्धशतक

SRH vs LSG IPL 2026 Live: हेनरिक क्लासेन का अर्धशतक. क्लासेन ने 33 बॉल में 50 रन पूरे किए हैं.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: हेनरिक क्लासेन- नितीश रेड्डी ने कराई हैदराबाद की वापसी

SRH vs LSG IPL 2026 Live: क्लासेन- नितीश रेड्डी ने कराई हैदराबाद की वापसी. दोनों बल्लेबाजों के बीच 48 बॉल में 94 रन की साझेदारी हो चुकी है.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद ने चौथा विकेट गंवाया, लिविंगस्टन आउट

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद ने चौथा विकेट गंवाया, लिविंगस्टन आउट. लिविंगस्टन दिग्वेश राठी का शिकार बने, उन्होंने 14 रन की पारी खेली.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद का पावरप्ले में तीसरा विकेट गिरा

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद का पावरप्ले में तीसरा विकेट गिरा. प्रिंस यादव ने ईशान किशन को भेजा पवेलियन. ईशान किशन एक रन की पारी खेलकर आउट.

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद की खराब शुरुआत, दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे

SRH vs LSG IPL 2026 Live: सनराइजर्स हैदराबाद की खराब शुरुआत, दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे. अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके, वहीं ट्रैविस हेड ने सात रन की पारी खेली. दोनों विकेट मोहम्मद शमी के नाम रहा.

