SRH vs PBKS IPL 2026 Match 49 on 6 May Playing 11 Teams Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Squad Key Players List Pat Cummins Shreyas Iyer

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 49वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम 13 अंकों के साथ पहले पायदान पर है वहीं...
Published On May 06, 2026, 08:03 PM IST
Last UpdatedMay 06, 2026, 08:03 PM IST
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 49वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम 13 अंकों के साथ पहले पायदान पर है वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी ज्यादा पीछे नहीं है वह 12 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. अगर सनराइजर्स की टीम यह मैच जीत जाती है तो वह पहले स्थान पर आ जाएगी. वहीं पंजाब की कोशिश लगातार दो हार के सिलसिले को तोड़ने की होगी. सीजन के पहले हाफ में पंजाब ने कोई मैच नहीं गंवाया था लेकिन इसके बाद उसे लगातार दो मैच गंवाने पड़े हैं.
आईपीएल अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां कोई भी टीम मैच गंवाना नहीं चाहेगी. क्योंकि पटरी से उतरने के बाद अब दोबारा लय हासिल करने के मौके बहुत कम मिलेंगे. और पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उसके कोच रिकी पोंटिंग यह बात अच्छी तरह समझते हैं.
वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार पांच मैच जीतकर कमाल के फॉर्म में थी. लेकिन पिछले मैच में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया था.
पंजाब किंग्स की प्लेइंग XI: 1 प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), 2 कूपर कोनोली, 3 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 4 शशांक सिंह, 5 सूर्यांश शेडगे, 6 मार्कस स्टोइनिस, 7 मार्को जानसन, 8 लॉकी फर्ग्यूसन, 9 विजयकुमार विशाक, 10 अर्शदीप सिंह, 11 युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रियांश आर्य, हरप्रीत बराड़, जेवियर बार्टलेट, मुशीर खान, विष्णु विनोद
सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग XI: 1 अभिषेक शर्मा, 2 ट्रैविस हेड, 3 ईशान किशन (विकेटकीपर), 4 हेनरिक क्लासेन, 5 सलिल अरोड़ा, 6 आर स्मरण, 7 नितीश कुमार रेड्डी, 8 पैट कमिंस (कप्तान), 9 शिवांग कुमार, 10 ईशान मलिंगा, 11 साकिब हुसैन
इम्पैक्ट प्लेयर्स : अनिकेत वर्मा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे