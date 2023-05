IPL 2023: हेनरिक क्लासेन ने RCB के गेंदबाजों की लगाई क्लास, जड़ा तूफानी शतक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 65वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए शतक जड़ दिया. क्लासेन का ये पहला IPL शतक है जो उन्होंने 49 गेंदों पर पूरा किया. उन्होंने छक्के से पहला IPL शतक जड़ा. इस सीजन 4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए ये उनका तीसरा 50+ स्कोर है.

IPL 2023 में 4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 50+ स्कोर

क्लासेन आईपीएल सेंचुरी जड़ने वाले महज चौथे विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. इसेस पहले एडम गिलक्रिस्ट, जॉनी बेयरस्टो और क्विंटन डी कॉक ही ये कारनामा कर पाए थे.

IPL सेंचुरी जड़ने वाले विदेशी विकेटकीपर

CENTURY for Heinrich Klaasen ???

He lights up the Hyderabad sky with a scintillating ?

Take a bow, Klaasen!#TATAIPL #SRHvRCB pic.twitter.com/VVmRcPvaKd

— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023