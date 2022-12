श्रीलंका क्रिकेट चयन समिति ने 2022/23 के भारत के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। दासुन शनाका वनडे और T20 सीरीज में टीम के कप्तान होंगे जबकि कुसल मेंडिंस वनडे सीरीज में उपकप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। भानुका राजपक्षे और नुवान तुषारा को सिर्फ T20I टीम में जगह दी गई है जबकि नुवानिडु फर्नांडो केवल वनडे टीम का हिस्सा होंगे।

अविष्का फर्नांडो की श्रीलंका की टीम में वापसी हुई। फर्नांडो ने श्रीलंका की ओर से पिछला मैच फरवरी में खेला था जिसके बाद वह चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए थे। सदीरा समरविक्रम को दिनेश चांदीमल पर तरजीह देते हुए टीम में शामिल किया गया है जबकि चमिका करूणारत्ने की भी टीम में वापसी हुई है।

मुंबई में पहले T20 मुकाबले के बाद सीरीज के दो अन्य मैच पुणे (पांच जनवरी) और राजकोट (सात जनवरी) में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के मुकाबले गुवाहाटी, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में क्रमश: 10, 12 और 15 जनवरी को होंगे।

