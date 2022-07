गॉल (श्रीलंका)। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन गुरुवार को यहां पाकिस्तान को 246 रन से हराकर दो मैचों की श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर ली। पाकिस्तान को चौथी पारी में जीत के लिए 508 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम एक सत्र बाकी रहते 261 रन पर आउट हो गयी।

बारिश और खराब रोशनी के कारण चौथे दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा था लेकिन गुरुवार को पांचवें दिन क्षेत्ररक्षकों ने श्रीलंका के गेंदबाजों का शानदार तरीके से साथ दिया टीम बड़े अंतर से मैच जीतने में सफल रही। बायें हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने अपने तीसरे टेस्ट मैच में भी प्रभावित करना जारी रखा। उन्होंने दूसरी पारी में पांच और मैच में आठ विकेट लिये। उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

