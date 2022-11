श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दनुष्का गुनाथिलका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सस्पेंड कर दिया है. दनुष्का गुनाथिलका पर रेप का आरोप लगा है और सिडनी पुलिस ने शनिवार को उनको गिरफ्तार किया था.

दनुष्का गुनाथिलका को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया था, जानकारी के मुताबिक डेटिंग ऐप के जरिए गुनाथिलका ने एक महिला से बातचीत की और बाद में रेप किया.

बता दें कि श्रीलंका की टीम रविवार दनुष्का गुनाथिलका के बिना ही अपने देश के लिए रवाना हो गई थी. गुनाथिलका टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही चोटिल हो गए थे और उनकी जगह आशेन बंडारा ने ली, हालांकि मैनेजमेंट ने उन्हें घर भेजने की बजाय टीम के साथ ही रखा था.

