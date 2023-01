पुणे। कप्तान दासुन शनाका और कुसाल मेंडिस के तूफानी अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से श्रीलंका ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां भारत को 16 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

श्रीलंका के 207 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। अक्षर पटेल (31 गेंद में 65 रन, छह छक्के, तीन चौके) के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी और सूर्यकुमार यादव (36 गेंद में 51 रन, तीन चौके, तीन छक्के) के साथ उनकी छठे विकेट की 91 रन की साझेदारी से मेजबान टीम ने जीत की उम्मीद जगाई लेकिन अंतत: आठ विकेट पर 190 रन ही बना सकी। इन दोनों के अलावा शिवम मावी (15 गेंद में 26 रन) ही दोहरे अंक में पहुंच सके।

श्रीलंका के लिए शनाका ने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए अंतिम ओवर में चार रन देकर दो विकेट चटकाए। कासुन रजिता (22 रन पर दो विकेट) और दिलशान मदुशंका (45 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट हासिल किए।

श्रीलंका ने इससे पहले शनाका (22 गेंद में नाबाद 56, छह छक्के, दो चौके) और मेंडिस (31 गेंद में 52 रन, चार छक्के, तीन चौके) की ताबड़तोड़ पारियों से छह विकेट पर 206 रन बनाए।

शनाका ने चमिका करूणारत्ने (नाबाद 11) के साथ चार ओवर में 68 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। मेंडिस ने इससे पहले पथुम नसिंका (33) के साथ पहले विकेट के लिए 8.2 ओवर में 80 रन की साझेदारी की। चरित असलंका ने भी 19 गेंद में चार छक्कों से 37 रन की तेजतर्रार पारी खेली।

भारत की ओर से उमरान मलिक सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 48 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अक्षर ने 24 रन देकर दो विकेट हासिल किए। शिवम मावी ने चार ओवर में 53 जबकि अर्शदीप सिंह ने दो ओवर में 37 रन लुटाए। भारतीय गेंदबाजी में अनुशासन की कमी थी जो इससे जाहिर होता है कि टीम ने सात नोबॉल और चार वाइड फेंकी।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पांचवें ओवर में 34 रन तक ही चार विकेट गंवा दिए। कासुन रजिता ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर इशान किशन (02) को बोल्ड किया और फिर अंतिम गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (05) को महेश तीक्षणा के हाथों कैच कराया।

पदार्पण कर रहे राहुल त्रिपाठी ने अपने घरेलू मैदान पर पांच रन बनाने के बाद दिलशान मदुशंका की गेंद पर विकेटकीपर मेंडिस को कैच थमाया। भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने करूणारत्ने पर पारी का पहला छक्का जड़ा लेकिन इसी ओवर में विकेटकीपर को कैच दे बैठे। उन्होंने 12 रन बनाए। भारतीय टीम पावर प्ले में चार विकेट पर 39 रन ही बना सकी।

