NZ vs SL: श्रीलंका की WC खेलने की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, सीधे क्वालिफाई करने से चूका

श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ वो हुआ है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. तीसरे वनडे में मेजबान न्यूजीलैंड के हाथों हार के साथ ही श्रीलंका की टीम इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में सीधे क्वालिफाई करने से चूक गई है.

दरअसल, श्रीलंका की टीम ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग टेबल में टॉप-8 स्थान में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी. ऐसे में अब उसे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड से गुजरना होगा. वनडे वर्ल्ड कप के 44 साल के इतिहास में श्रींलका को पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना होगा.

श्रीलंका की टीम अब वर्ल्ड कप क्वालीफायर में खेलने के लिए जिम्बाब्वे जाएगी. 10 में से दो टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालीफाई करेंगी. वर्ल्ड कप 2023 क्वालीफायर 18 जून से 9 जुलाई के बीच खेला जाएगा.

Sri Lanka have failed to secure a direct spot for the 2023 ICC Men's @cricketworldcup. #NZvSL | More ? https://t.co/Z7UvSCMHsK

— ICC (@ICC) March 31, 2023