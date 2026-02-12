This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 WC 2026: श्रीलंका ने ओमान को बुरी तरह रौंदा, टी-20 वर्ल्ड कप में दर्ज की लगातार दूसरी जीत
दासुन शनाका, पवन रत्नायके, कुसल मेंडिस के अर्धशतक की मदद से श्रीलंका ने पांच विकेट पर 225 रन का बड़ा स्कोर बनाया था, ओमान की टीम 120 रन ही बना सकी
कप्तान दासुन शनाका सहित तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक और बाद में धारदार गेंदबाजी की मदद से श्रीलंका ने टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के मैच में गुरुवार को यहां ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त देकर सुपर आठ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया
कुसल मेंडिस (45 गेंद पर 61 रन), पवन रत्नायके (28 गेंद पर 60) और शनाका (20 गेंद पर 50) ने अर्धशतक जमाए और ओमान के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के धुर्रे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. श्रीलंका ने इनके शानदार प्रदर्शन की मदद से पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद पांच विकेट पर 225 रन का मजबूत स्कोर बनाया. ओमान के बल्लेबाजों के पास श्रीलंका के तेज और स्पिन आक्रमण का कोई जवाब नहीं था और उसकी टीम नौ विकेट पर 120 रन ही बना सकी. उसकी तरफ से केवल मोहम्मद नदीम ही संघर्ष कर पाए जिन्होंने 56 गेंद पर नाबाद 52 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से दुष्मंत चामीरा और महीश तीक्षणा ने दो दो विकेट लिए.
श्रीलंका की लगातार दूसरी जीत
श्रीलंका की यह लगातार दूसरी जीत है जिससे वह चार अंक लेकर ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया है. ओमान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले श्रीलंका के बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर बड़ी जीत की नींव रखी। जितेन रामानंदी ओमान के सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 41 रन देकर दो विकेट लिए. मेंडिस ने अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखी जबकि रत्नायके और शनाका ने महत्वपूर्ण समय पर अपनी लय हासिल की.
रत्नायके ने 24 गेंद पर जड़ा अर्धशतक
आयरलैंड के खिलाफ केवल पांच रन बनाकर आउट होने वाले रत्नायके ने 24 गेंद पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया. 23 साल के खिलाड़ी ने 12वें ओवर में तेज गेंदबाज रामानंदी पर पारी का पहला छक्का लगाया और सुफयान महमूद को लगातार तीन चौके लगाकर यह अपना अर्धशतक पूरा किया. रत्नायके और मेंडिस ने केवल 52 गेंद पर 94 रन की साझेदारी की, इस बीच उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया.
मेंडिस ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया
मेंडिस ने अपनी भूमिका बखूबी निभाते हुए ओमान के स्पिनरों को निशाने पर रखा, उन्होंने अपना लगातार दूसरा और कुल मिलाकर 19वां अर्धशतक लगाया, उनकी पारी में सात चौके शामिल हैं, वह आखिरी ओवर से ठीक पहले रन आउट हो गए.
शनाका ने श्रीलंका के लिए लगाया सबसे तेज T20I अर्धशतक
इस टूर्नामेंट से पहले रन बनाने के लिए जूझ रहे शनाका ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया और केवल 19 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया जो श्रीलंका की तरफ से टी20 विश्व कप में नया रिकॉर्ड है, शनाका ने अपनी पारी में दो चौके और पांच छक्के लगाए. शनाका ने नदीम खान पर चौका और लगातार दो छक्के लगाए और फिर सुफयान महमूद पर लगातार छक्के जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया.
श्रीलंका ने आखिरी चार ओवरों में बनाए 65 रन
शनाका और मेंडिस 19वें ओवर में लगातार गेंदों पर आउट हो गए। कामिंदु मेंडिस (नाबाद 19) ने शाह फैसल को लगातार दो छक्के लगाकर पारी का शानदार अंत किया. श्रीलंका ने आखिरी चार ओवरों में 65 रन बनाकर वर्तमान टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया.
ओमान के सिर्फ दो बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके
ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने जल्द ही तीन विकेट गंवा दिए, कप्तान जतिंदर सिंह (01) फिर से नाकाम रहे और चमीरा ने उन्हें पारी के पहले ओवर में ही पवेलियन की राह दिखा दी. दूसरे सलामी बल्लेबाज अमीर कलीम (06) भी दूसरे ओवर में तीक्षना के शिकार बने जबकि चामीरा ने पावरप्ले के अंतिम ओवर में हम्माद मिर्जा (09) का विकेट लिया, ओमान ने पावरप्ले में तीन विकेट पर 36 रन बनाए. ओमान की तरफ से नदीम के अलावा वसीम अली ही दोहरे अंक में पहुंचे, उन्होंने 20 गेंद पर 27 रन की अपनी पारी में तीन छक्के लगाए, नाजिम और वसीम ने चौथे विकेट के लिए 42 रन जोड़े लेकिन यह साझेदारी टूटने के बाद ओमान की पारी का पतन हो गया. नदीम ने 52 गेंद पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया.
