दुबई। कुसल मेंडिस (60) की अर्धशतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश को दो विकेट से हराकर सुपर चार में अपनी जगह पक्की की। श्रीलंका ने जीत के लिए मिले 184 रन के लक्ष्य को 19.2 ओवर में आठ विकेट पर हासिल कर बांग्लादेश को श्रृंखला से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश के लिए इबादत हुसैन ने तीन विकेट लिये।

Sri Lanka qualified for the Super Four phase of the #AsiaCup2022! ?#roaringforglory #SLvBAN #AsiaCup2022 pic.twitter.com/WRIRjMDDXh

— Sri Lanka Cricket ?? (@OfficialSLC) September 1, 2022