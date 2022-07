श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़ी से बड़ी टीमें भी आज तक नहीं कर पाई। श्रीलंका ने गाले में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 39 रनों से हराने के साथ ही इतिहास रच दिया। दूसरे टेस्ट में चौथे दिन यानी 11 जुलाई को श्रीलंका ने प्रभाथ जयसूर्या की कमाल की गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 151 रन पर ढेर कर दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 364 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 350 से ज्यादा रनों का स्कोर पहली पारी में खड़ा करने के बावजूद हार गई। बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता था और इस तरह 2 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटी।

श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में ये महज पांचवीं और पारी से मिली पहली जीत है। इससे पहले लंका ने पिछला टेस्ट साल 2016 में कंगारू टीम के खिलाफ जीता था।

12 wickets for Prabath Jayasuriya as ?? won by an innings and 39 runs in the final Test in Galle ? #SLvAUS Test series finishes 1-1 ? pic.twitter.com/55P9S96WqZ

— Sri Lanka Cricket ?? (@OfficialSLC) July 11, 2022