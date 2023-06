World Cup Qualifiers 2023: श्रीलंका ने ओमान को 10 विकेट से पटका, स्कॉटलैंड की UAE पर बड़ी जीत

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: बुलावायो (जिम्बाब्वे)। श्रीलंका दमदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को यहां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 क्वालीफायर में ओमान को 10 विकेट से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया. इस जीत से श्रीलंका टूर्नामेंट के सुपर सिक्स चरण के लिए क्वालीफाई करने के लिए मजबूत स्थिति में पहुंच गया है.

ओमान ने श्रीलंका को जीत के लिए महज 99 रन का लक्ष्य दिया. सलामी बल्लेबाज दिमुथ करूणारत्ने और पाथुम निसांका को जरा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा जिससे टीम ने 15 ओवर में जीत दर्ज की. करूणारत्ने ने नाबाद 61 और निसांका ने नाबाद 37 रन बनाये जिससे श्रीलंका का नेट रन रेट भी काफी बढ़ गया है.

वहीं स्कॉटलैंड ने एक अन्य मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 111 रन से पराजित किया. यह स्कॉटलैंड की लगातार दूसरी जीत है. स्कॉटलैंड ने यूएई को जीत के लिये 283 रन का लक्ष्य दिया जिसके जवाब में टीम 171 रन पर सिमट गयी.

? West Indies all-rounder on the road to recovery

? Hasaranga continues to sizzle

? More records for Sri Lanka

All the updates from the #CWC23 Qualifier in our Daily Digest ?https://t.co/sZhuPd8Y1q

— ICC (@ICC) June 23, 2023