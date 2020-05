श्रीलंका ने होमागामा में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया है जिस पर पूर्व कप्तान माहेला जयवर्धने ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे का ही पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के साथ मिलकर रविवार को घोषणा की कि वह होमागामा में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाएगी जो 26 एकड़ में फैला होगा और जिसकी दर्शक क्षमता 60000 होगी। इसकी लागत तीन से चार करोड़ डॉलर आएगी।

जयवर्धने ने ट्वीट किया, ‘हम मौजूदा स्टेडियमों में ही इतना अंतरराष्ट्रीय या प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेल पाते तो दूसरे की क्या जरूरत है।’ श्रीलंका में फिलहाल 8 अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है जो कैंडी, गॉल, कोलंबो, हंबनटोटा, दाम्बुला, पल्लेकेले और मोरातुवा में हैं।

We don’t even play enough international cricket or domestic first class cricket in the existing stadiums we have … Do we need another one? https://t.co/8CgmgiDyy1

— Mahela Jayawardena (@MahelaJay) May 17, 2020