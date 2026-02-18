add cricketcountry as a Preferred Source
श्रीलंका के लिए बुरी खबर, हसरंगा के बाद एक और स्टार खिलाड़ी टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर, रिप्लेसमेंट का भी ऐलान

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 18, 2026 6:17 PM IST

Matheesha Pathirana
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चोट की वजह से टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्हें चोट लगी थी. इससे पहले वानिंदु हसरंगा भी चोटिल होकर बाहर हुए थे, ऐसे में श्रीलंका के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है.

मथीशा पथिराना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सिर्फ चार बॉल फेंकी थी और मांसपेशी में खिंचाव के बाद मैदान पर ही गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें सहारे से मैदान से बाहर ले जाया गया. श्रीलंका के बैटिंग कंसल्टेंट विक्रम राठौर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मथीशा पथिराना टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए अनफिट घोषित कर दिए गए हैं. श्रीलंका क्रिकेट ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.

तीन हफ्ते तक क्रिकेट से रहेंगे दूर

मथीशा पथिराना के स्कैन से कैल्फ स्ट्रेन (पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव) की पुष्टि हुई है और उन्हें ठीक होने में कम से कम तीन हफ्ते का समय लग सकता है. वह आईपीएल 2026 से क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं. केकेआर ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ की बड़ी बोली के साथ अपनी टीम के साथ जोड़ा था.

सुपर-8 से पहले श्रीलंका को झटका

श्रीलंका की टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. सुपर-8 में टीम का सामना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों से होना है. ऐसे में पथिराना का चोटिल होना श्रीलंका की गेंदबाजी अटैक पर असर डालेगा.

दिलशान मदुशंका को मिला मौका

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने माथिशा पथिराना के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. माथिशा पथिराना की जगह दिलशान मदुशंका को श्रीलंका की टी-20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है.

यह खबर ब्रेक की गई है, इसमें अपडेट जारी है…

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

