नई दिल्ली| दासुन शनाका की अगुवाई वाली श्रीलंका टीम शनिवार को कोलंबो से भारत के लिए रवाना हो गई, जहां उन्हें तीन से 15 जनवरी तक तीन T20 और इतने ही वनडे मैच खेलने हैं। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने सोशल मीडिया पर टीम की रवानगी की तस्वीरें साझा कीं। प्रस्थान की अगुवाई में टीम फोटो ली गई, जबकि वानिन्दु हसरंगा ने स्थानीय प्रेस से भी बात की।

एसएलसी ने तस्वीरों के साथ ट्वीट में कहा, दासुन शनाका के नेतृत्व में श्रीलंका की सीमित ओवरों की टीम भारत दौरे पर जाने के लिए थोड़ी देर पहले एसएलसी मुख्यालय परिसर से रवाना हुई। दुशमंता चमीरा एक बड़ा नाम है जो टीम से गायब है, श्रीलंका के पास T20 और ओडीआई सीरीज के लिए 20 सदस्यीय टीम है। वानिंदु हसरंगा को T20I के लिए उप-कप्तान के रूप में नामित किया गया था जबकि कुसल मेंडिस वनडे के लिए उप-कप्तान होंगे।

Sri Lanka limited over squad led by Dasun Shanaka left the SLC HQ premises short while ago to embark on their tour to India.? #INDvSL pic.twitter.com/qqzbE2d2kA

— Sri Lanka Cricket ?? (@OfficialSLC) December 31, 2022