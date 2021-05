Sri Lanka tour of Bangladesh Full Schedule: श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket) ने घोषणा कर दी है कि उनकी टीम 23 मई से 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी. श्रीलंकाई टीम 16 मई को ढाका जाएगी और 21 मई को आपस में ही अभ्यास मैच खेलेगी. शृंखला में वनडे मुकाबले 23, 25 और 28 मई को खेले जाएंगे. बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बांग्लादेश (Bangladesh) का दौरा करने वाली श्रीलंका दूसरी विदेशी टीम होगी. वेस्टइंडीज की टीम जनवरी फरवरी में दो टेस्ट और तीन वनडे खेलने बांग्लादेश गई थी.

Sri Lanka to tour Bangladesh for a three-match ODI series, starting 23 May.#BANvSL pic.twitter.com/1i5MZSrYYk

— ICC (@ICC) May 5, 2021