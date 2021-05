श्रीलंका-बांग्लादेश (Sri Lanka vs Bangladesh) के बीच 23 से 28 मई के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है. श्रीलंकाई टीम को 16 मई को बांग्लादेश रवाना होना है, जिसके बाद टीम ढाका में 23, 25 और 28 मई को तीन वनडे खेलेगी. इस शृंखला से पहले बोर्ड ने अहम बदलाव किया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल परेरा (Kusal Perera) को बांग्लोदश के खिलाफ इस महीने वाली सीरीज के लिए श्रीलंका की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया जबकि कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) उनके साथ उपकप्तान होंगे.

कुसल परेरा ने श्रीलंका की तरफ से 101 वनडे, 22 टेस्ट और 47 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उन्हें दिमुथ करुणारत्ने की जगह कप्तान बनाया गया है. करुणारत्ने के अलावा सीनियर आलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज, शीर्ष क्रम के बल्लेबाज लाहिरू तिरिमाने और विकेटकीपर दिनेश चंदीमल को टीम से बाहर कर दिया गया है। टीम में कई नये चेहरे शामिल किए गए हैं.

Sri Lanka have announced an 18-man squad for their three-match ODI series against Bangladesh, beginning 23 May.#BANvSL pic.twitter.com/hMUfeI38JN

— ICC (@ICC) May 12, 2021