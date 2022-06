कोलंबो: श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को चार रन से हराकर पांच वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। मंगलवार को आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर चरित असलांका की पहली वनडे सेंचुरी (110) के दम पर श्रीलंका ने 258 रन बनाए। लंकाई टीम 49 ओवर ही खेल पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर के 99 रन के बावजूद 254 रन ही बना सकी।

एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था लेकिन इसके बाद श्रीलंका के स्पिनर्स ने जादू दिखाना शुरू किया। आखिरी ओवरों में गेंद घूमती गई और ऑस्ट्रेलिया पिछड़ता गया। और श्रीलंका ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। इसके साथ ही श्रीलंका ने 3-1 की अजेय बढ़त बना ली। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद लंकाई टीम ने कंगारुओं को वनडे सीरीज में हराया है।

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 19 रन चाहिए थे। नंबर 10 पर बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यू कुहनेमन ने दासुन शानका के ओवर में तीन चौके लगाए। आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 5 रन चाहिए थे। कुहनेमन ने प्रयास किया। शनाका की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का। लेकिन इस तेज गेंदबाज ने रफ्तार बदल दी थी। गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई। हवा में ऊंची गई लेकिन लंबी नहीं। कवर्स पर चरित असलांका ने आसान सा कैच किया। इसके साथ ही स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग लंकाई टीम के जश्न में शामिल हो गए।

