Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test: श्रीलंका ने पल्लेकल में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी पहली पारी में बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट खोकर 512 रन बना लिए हैं. ऐसे में अब यह मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ता नजर आने लगा है. बांग्लादेश ने पहली पारी में 541 रन बनाये थे, जिससे श्रीलंकाई टीम अभी 29 रन से पीछे है. कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने अपना पहला दोहरा शतक जमाया और उन्हें धनंजय डि सिल्वा का पूरा साथ मिला. करूणारत्ने दिन का खेल समाप्त होने तक 234 रन और डि सिल्वा 154 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे. रविवार को अंतिम दिन का खेल जल्दी शुरू होगा क्योंकि चौथे दिन 22 ओवर नहीं फेंके गये.

बांग्लादेशी गेंदबाज शनिवार को एक भी विकेट नहीं झटक सके जिससे करुणारत्ने और डि सिल्वा ने चौथे विकेट के लिये नाबाद 322 रन की भागीदारी निभायी. करूणारत्ने ने अपनी पारी के दौरान 25 चौके और डिसिल्वा ने 20 चौके जड़े. श्रीलंकाई टीम दिन का खेल शुरू होने तक बांग्लादेश से 312 रन से पिछड़ रही थी और स्टंप तक टीम महज 29 से पीछे है.

Stumps in Pallekele 🏏

A wicketless day for Bangladesh as Sri Lanka’s Dimuth Karunaratne and Dhananjaya de Silva shared an unbeaten 322-run stand before bad light stopped play.#SLvBAN | #WTC21 | https://t.co/o4z3X6g7HL pic.twitter.com/cElCZVCmWz

— ICC (@ICC) April 24, 2021