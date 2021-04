Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test: श्रीलंका (Sri Lanka) और बांग्लादेश (Bangladesh) के बीच पल्लेकल (Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele) में खेला गया खराब मौसम से प्रभावित पहला टेस्ट मैच रविवार (25 अप्रैल) को ड्रॉ समाप्त हुआ.

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी सात विकेट पर 541 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी. श्रीलंका ने इसके जवाब में आठ विकेट पर 648 रन बनाकर पारी समाप्त घोषित की आौर 107 रन की बढ़त हासिल की.

