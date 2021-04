Sri Lanka vs Bangladesh Test Series: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने श्रीलंका दौरे (Bangladesh tour of Sri Lanka, 2021) के लिए 21 सदस्यीय प्रारंभिक टीम घोषित कर दी है, जिसमें तीन नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इनमें मुकिदुल इस्लाम, शाहिदुल इस्लाम और शोरिफुल इस्लाम का नाथ शामिल है. इसके साथ ही नुरुल हसन, शुवागाता होम और खलील अहमद की टीम में वापसी हुई है. बांग्लादेश-श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी. पहला टेस्ट 21, जबकि दूसरा टेस्ट 29 अप्रैल से पलेकेले में खेला जाएगा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शामिल रहे मुस्ताफिजुर रहमान, सौम्य सरकार और हमस महमूद इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए हैं. आईपीएल के कारण शाकिब अल हसन पहले ही सीरीज से हट चुके थे और उन्हें बीसीबी से इसके लिए एनओसी मिल गई थी.

Bangladesh have announced a 21-member preliminary squad for their two-match Test series against Sri Lanka, beginning 21 April 👀#SLvBAN pic.twitter.com/xnNRSgRJkJ

— ICC (@ICC) April 9, 2021