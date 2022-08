दुबई: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता रहे कृष्नमचारी श्रीकांत और पूर्व भारतीय बल्लेबाज हेमंग बदानी एक लाइव शो कर रहे थे। इसी लाइव शो के दौरान श्रीकांत ने गलती से बदानी को बल्ला मार दिया। दोनों एशिया कप पर एक लाइव शो कर रहे थे। श्रीकांत एक शॉट समझा रहे थे तभी उनका बल्ला करीब खड़े हेमंग बदानी को लग गया।

हेमंग बदानी इस चोट के बाद अचानक असहज नजर आए। हालांकि उन्होंने अपनी हालत के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘वे सभी लोग जो जानना चाहते हैं, उन्हें बता दूं कि मैं काफी दर्द में हूं लेकिन सौभाग्य से कोई फ्रैक्चर नहीं है। मैं अचानक काफी सदमे में था और अभी इलाज करवा रहा हूं। उम्मीद है कि जल्द ही सेट्स पर लौट आऊंगा।’

अगले दिन उन्होंने एक आर्म पाउच पहने हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। इसके बाद लोग उन्हें जल्द ठीक होने की दुआएं देने लगे।

To all enquiring how I am, I in terrible pain but luckily no fracture. Its blunt trauma and am under medication . Hope to recover soon and be back on the sets .@StarSportsIndia @StarSportsTamil #AsiaCup #INDvPAK

— Hemang Badani (@hemangkbadani) August 27, 2022