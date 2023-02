कोना श्रीकर भरत ने गुरुवार को भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के पहले मैच में उन्हें ईशान किशन पर तरजीह दी गई. 29 साल के भरत को भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट कैप थमाई. विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन, नागपुर के मैदान पर भरत के साथ ही सूर्यकुमार यादव ने भी अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की.

29 वर्षीय भरत इस मौके पर इमोशनल हो गए. इस दिन के लिए उन्होंने बहुत वक्त तक इंतजार किया है. वह काफी समय से टीम में बतौर दूसरे विकेटकीपर के तौर पर थे. वहीं यादव को शुभमन गिल से पहले टीम का हिस्सा बनाया गया.

इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. आंध्र प्रदेश के इस खिलाड़ी की मां भी वहां मौजूद थीं. वह भी अपने बेटे के बचपन का सपना पूरा होते देख बहुत खुश थीं.

भरत टॉस से पहले अपनी मां से मिले और उनके गले मिले. मां से प्यार से बेटे का गाल चूम लिया. मां-बेटे के प्यार की यह तस्वीर वायरल हो रही है.

भरत ने अपने डेब्यू मैच में मार्नस लाबुशाने को रविंद्र जडेजा की गेंद पर स्टंप कर दिया. लाबुशेन गेंद को खेलने की कोशिश में क्रीज को पार कर गए थे और गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया. अब बाकी का काम विकेट के पीछे खड़े श्रीकर भरत का था. उन्होंने भी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को पकड़ा और गिल्लियां उड़ाने में देर नहीं की.

Playing test cricket for the country is a true honour. Happy for @surya_14kumar and KS Bharat.