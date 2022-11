श्रीलंका के क्रिकेटर दनुष्का गुणातिलके को सिडनी पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. श्रीलंकाई टीम उन्हें ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर स्वदेश रवाना हो गई है. गुणतिलका हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पहले राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, उनकी जगह आशेन बंडारा ने ले ली थी, लेकिन टीम प्रबंधन ने उन्हें घर भेजने की बजाय टीम के साथ ही रखा था. दनुष्का गुणातिलके को शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया गया.

Sri Lanka’s cricketer Danushka Gunathilaka has been arrested by the Sydney police on charges of rape. The team has left for home leaving him behind. (According to RevSportz)

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 6, 2022