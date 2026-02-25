This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 WC 2026: श्रीलंका- न्यूजीलैंड के बीच होगी कांटे की टक्कर, कोलंबो में कैसा है मौसम ?
SL VS NZ T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में बुधवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सुपर-8 का अहम मुकाबला खेला जाएगा. सुपर-8 में न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान से था, यह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था और कीवी टीम को एक अंक से संतोष करना पड़ा था, ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की राह की संभावना को बनाए रखने की कोशिश करेगी.
वहीं श्रीलंका को सुपर-8 के अपने मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका के लिए भी इस मैच में जीत दर्ज करना ही एकमात्र विकल्प है।
मुकाबले में बारिश डाल सकती है खलल !
श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है. श्रीलंका में खेले जा रहे मैचों पर बारिश का असर रहा है, मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका-न्यूजीलैंड मैच के दौरान भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, बारिश खलल डाल सकती है, अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है.
पिच स्पिन गेंदबाजों की मददगार
आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है. मैच की शुरुआत में बल्लेबाजों को रन बनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है, और स्पिनर को हावी होने का मौका मिलता है, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 152 रन है, वहीं इस मैदान पर सर्वाधिक स्कोर बांग्लादेश का है, बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ ही 2018 में 5 विकेट पर 215 रन बनाए थे.
हेड टू हेड में कौन आगे ?
श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं. हालांकि,न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है, दोनों टीमों के बीच 28 मुकाबले खेले गए हैं,जिसमें कीवी टीम को 16 मुकाबलों में जीत मिली है, 11 मैच श्रीलंका ने जीते हैं, वहीं एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है. टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हुई हैं और दोनों ने 3-3 मैचों में जीत हासिल की है.
श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेलालागे, दुशान हेमंथा, दुश्मंथा चमीरा, महेश तीक्षाना और दिलशान मदुशंका.
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, इश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन.
