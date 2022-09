हैदराबाद. भारत-ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मैच के लिए सिकंदराबाद जिमखाना मैदान में गुरुवार को भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 20 लोग बेहोश हो गए, जबकि कई घायल हुए हैं. 25 सितंबर को हैदराबाद में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. मैच की टिकट खरीदने के लिए करीब 30,000 लोगों की भीड़ के कारण पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर के उप्पल स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए जिमखाना मैदान में टिकटों की बिक्री का आयोजन किया था। सुबह से ही लोग टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। हजारों की संख्या में लोगों के जमा होने के कारण पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। मुख्य द्वार से लोगों की अचानक भीड़ के बाद, पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भीड़ में फंसी महिलाओं समेत कई लोग बेहोश हो गए। इस हाथापाई में कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

This is very horrible, you call us early in the morning for tickets just 2 days before match and now this happens.@KTRTRS@VSrinivasGoud @DonitaJose#Hyderabad#HyderabadCricketAssociation #hyderabadpolice #INDvsAUS #INDvsAUST20 @C4CRICVENKATESH @allaboutcric_ pic.twitter.com/I1pIfwpZ2t

— Prince (@urstrulyharish1) September 22, 2022