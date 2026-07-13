स्टीफन फ्लेमिंग और CSK की राहें हुईं जुदा, खत्म हु्आ 18 साल पुराना साथ

चेन्नई सुपर किंग्स और टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग की राहें अलग हो गई हैं. इसके साथ ही 18 साल से चली आ रही यह साझेदारी अब खत्म हो गई है. फ्लेमिंग की कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता और साथ ही दो बार चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की.

स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल के सबसे कामयाब कोच मे शुमार रहे. 18 साल तक टीम के साथ रहने के बाद अब दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें अलग कर ली हैं. चेन्नई सुपर किंग्स का कहना है कि यह फैसला न्यूजीलैंड के इस पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंधन के बीच हुई खुली और ईमानदार चर्चा के बाद किया गया.

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यह फैसला मेजल लीग क्रिकेट में सुपर किंग्स फ्रैंचाइजी की टीम टेक्सास सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन के बाद लिया गया. संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली छह टीमों की इस लीग में यह टीम आखिरी स्थान पर रही. फ्लेमिंग डेलास की इस टीम की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. 10 मैचों में इस टीम ने सिर्फ तीन मैच जीते.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.

Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.



With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026

फ्लेमिंग साल 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं. तब वह बतौर खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा थे. साल 2009 में वह टीम के कोच बने. और कुल मिलाकर 18 साल वह इस टीम के साथ रहे. इनमें से 17 साल का लंबा अर्सा उन्होंने टीम की कोचिंग करते हुए बिताया. उनकी कोचिंग के कार्यकाल में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता. और दो बार टीम चैंपियंस लीग भी जीती. कुल मिलाकर चेन्नई की टीम 12 बार प्लेऑफ में और 10 बार फाइनल में पहुंची.

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