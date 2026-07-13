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स्टीफन फ्लेमिंग और CSK की राहें हुईं जुदा, खत्म हु्आ 18 साल पुराना साथ

चेन्नई सुपर किंग्स और टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग की राहें अलग हो गई हैं. इसके साथ ही 18 साल से चली आ रही यह साझेदारी अब खत्म हो गई है. फ्लेमिंग की कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता और साथ ही दो बार चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 13, 2026, 12:15 PM IST

Published On Jul 13, 2026, 12:15 PM IST

Last UpdatedJul 13, 2026, 12:15 PM IST

stephen fleming

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चेन्नई सुपर किंग्स और टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग की राहें अलग हो गई हैं. इसके साथ ही 18 साल से चली आ रही यह साझेदारी अब खत्म हो गई है. फ्लेमिंग की कोचिंग में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता और साथ ही दो बार चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की.

स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल के सबसे कामयाब कोच मे शुमार रहे. 18 साल तक टीम के साथ रहने के बाद अब दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें अलग कर ली हैं. चेन्नई सुपर किंग्स का कहना है कि यह फैसला न्यूजीलैंड के इस पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंधन के बीच हुई खुली और ईमानदार चर्चा के बाद किया गया.

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यह फैसला मेजल लीग क्रिकेट में सुपर किंग्स फ्रैंचाइजी की टीम टेक्सास सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन के बाद लिया गया. संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली छह टीमों की इस लीग में यह टीम आखिरी स्थान पर रही. फ्लेमिंग डेलास की इस टीम की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे. 10 मैचों में इस टीम ने सिर्फ तीन मैच जीते.

फ्लेमिंग साल 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं. तब वह बतौर खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा थे. साल 2009 में वह टीम के कोच बने. और कुल मिलाकर 18 साल वह इस टीम के साथ रहे. इनमें से 17 साल का लंबा अर्सा उन्होंने टीम की कोचिंग करते हुए बिताया. उनकी कोचिंग के कार्यकाल में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता. और दो बार टीम चैंपियंस लीग भी जीती. कुल मिलाकर चेन्नई की टीम 12 बार प्लेऑफ में और 10 बार फाइनल में पहुंची.

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Bharat Malhotra

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अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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