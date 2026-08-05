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फ्लेमिंग ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के सहायक कोच के लिए हसी से किया संपर्क, इस खिलाड़ी को भी देना चाहते हैं बड़ा पद

इंग्लैंड की टेस्ट टीम के बल्लेबाजी कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया का एक पूर्व दिग्गज बल्लेबाज फ्लेमिंग का पसंदीदा बताया जा रहा है.

Edited By : Sameer Tiwari |Aug 05, 2026, 08:28 PM IST

Published On Aug 05, 2026, 08:28 PM IST

Last UpdatedAug 05, 2026, 08:28 PM IST

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को हाल ही में इंग्लैंड टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया है. हेड कोच बनने के बाद फ्लेमिंग अपने सहायक कोचों की टीम तैयार करने में जुट गए हैं.

न्यूज ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टीफन फ्लेमिंग ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी से इंग्लैंड की टेस्ट टीम के बल्लेबाजी कोच के लिए संपर्क किया है. फ्लेमिंग हसी को सहायक बल्लेबाजी कोच बनाना चाहते हैं और उनकी रुचि जानने के लिए उन्होंने संपर्क किया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अभी तक किसी आधिकारिक अनुबंध का प्रस्ताव नहीं रखा है. हसी फिलहाल इंग्लैंड में चल रही ‘द हंड्रेड’ में वेल्श फायर को कोचिंग दे रहे हैं.

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CSK के बल्लेबाजी कोच हैं माइकल हसी

माइकल हसी अगर इंग्लैंड टेस्ट बैटिंग कोच पद के लिए अपनी रुचि दिखाते हैं और उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो फिर लंबे समय तक आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए एक साथ काम करने वाली जोड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार एक साथ दिखेगी. हसी फिलहाल सीएसके के बल्लेबाजी कोच हैं. वह 2018 से ही इस पद पर हैं, जबकि फ्लेमिंग सीएसके के मुख्य कोच पद पर 2009 से थे। इंग्लैंड टेस्ट टीम का हेड कोच नियुक्त किए जाने से पहले उन्होंने सीएसके के मुख्य कोच का पद छोड़ा था.

एरिक सिमंस को भी कर सकते हैं अप्रोच

हसी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 टेस्ट मैचों की 137 पारियों में 19 शतक और 29 अर्धशतक लगाते हुए 6,235 रन बनाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक फ्लेमिंग गेंदबाजी कोच के लिए दक्षिण अफ्रीका एरिक सिमंस को अप्रोच कर सकते हैं. सिमंस भी लंबे समय से सीएसके में उनके साथ रहे हैं.

फ्लेमिंग दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान आधिकारिक रूप से इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच का पद संभालेंगे. इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज 19 अगस्त से शुरू हो रही है. इस सीरीज में इंग्लैंड के अंतरिम हेड कोच पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क्स ट्रेस्कोथिक होंगे.

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

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