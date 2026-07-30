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स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच, बेन स्टोक्स की जगह जो रूट बने कप्तान

ब्रैंडन मैकुलम की न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टेस्ट के हेड कोच से छुट्टी हो गई थी, वहीं बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 30, 2026, 03:59 PM IST

Published On Jul 30, 2026, 03:59 PM IST

Last UpdatedJul 30, 2026, 03:59 PM IST

Stephen fleming

Stephen fleming

ब्रैंडन मैकुलम की जगह स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच बनाए गए हैं. वहीं जो रूट एक बार फिर इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए है. जो रूट बेन स्टोक्स की जगह लेंगे, जिन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज के बीच संन्यास का ऐलान किया था.

स्टीफन फ्लेमिंग इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स के हेड कोच की भूमिका में थे. उन्होंने कुछ दिन पहले ही चेन्नई सुपरकिंग्स से नाता तोड़ा था. चेन्नई सुपरकिंग्स से अलग होने के बाद वह इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने की रेस में शामिल थे. बुधवार को उनकी नियुक्ति का ऐलान किया गया.

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ईसीबी के बयान के मुताबिक, सिलेक्शन पैनल ने सर्वसम्मति से स्टीफन फ्लेमिंग को चुना है, उन्होंने इस पद के लिए कई बड़े नामों को पीछे छोड़ा. फ्लेमिंग का कार्यकाल पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के बाद ही शुरू होगा, तब तक मार्कस ट्रेस्कोथिक हेड कोच की भूमिका निभाएंगे.

वर्ल्ड-क्लास टीम में बदल सकते हैं फ्लेमिंग: रॉब की

इंग्लैंड के क्रिकेट मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा, स्टीफन फ्लेमिंग क्रिकेट की दुनिया में सबसे सम्मानित लोगों में से एक हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके जैसे काबिल व्यक्ति ने इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के हेड कोच की चुनौती स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि वह ऐसी टीम को गाइड करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं जिसमें बहुत क्षमता है और जो उस टैलेंट को एक वर्ल्ड-क्लास टीम में बदल सकते हैं, ऐसी टीम जो न सिर्फ सफलता हासिल करे बल्कि उसे बनाए भी रखे.

65 टेस्ट में जो रूट ने की है कप्तानी

जो रूट फ़ुल-टाइम टेस्ट कप्तानी में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने बेन स्टोक्स की जगह ली है, जिन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हालिया टेस्ट सीरीज़ के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. उन्होंने टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी सबसे ज़्यादा बार की है. उन्होंने 65 मैचों में टीम की कमान संभाली, जिसमें 27 जीत, 27 हार और 11 ड्रॉ शामिल हैं.

फिर से कप्तान बनना सम्मान की बात: जो रूट

ECB ने रूट के हवाले से कहा, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान फिर से बनने के लिए कहा जाना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है. टेस्ट कप्तानी एक मुश्किल लेकिन बहुत फ़ायदेमंद काम है, पिछले महीने बैज़ मैकुलम के साथ काम करते हुए इसका थोड़ा अनुभव लेने के बाद, मैं खिलाड़ियों की इस अगली पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए उत्साहित हूं. उन्होंने आगे कहा, स्टीफ़न फ्लेमिंग के साथ मिलकर ऐसा करने का मौका भी मुझे बहुत प्रेरित करता है, उन्होंने लंबे समय तक साबित किया है कि वह खेल की गहरी समझ रखने वाले एक बेहतरीन लीडर हैं, मैं उनके साथ काम करने और जीत का माहौल बनाने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं.

रूट ने ओवल में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड की कप्तानी की थी, जब स्टोक्स को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया था.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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