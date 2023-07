VIDEO: आंखों पर पट्टी बांध स्टीव स्मिथ ने 100वें टेस्ट से पहले दिखाया गजब का टैलेंट

स्टीव स्मिथ आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं और अपना 100वां टेस्ट खेलने से बस एक कदम दूर हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम लीड्स के हेडिंग्ले में तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी तो स्टीव स्मिथ 100 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटरों के क्लब में शामिल हो जाएंगे.

स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी के टैलेंट से तो हर कोई वाकिफ है लेकिन इस दिग्गज क्रिकेटर के पास एक ऐसा टैलेंट भी है जो उन्हें सभी क्रिकेटरों से अलग बनाता है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियों में फैंस को स्मिथ के इस खास टैलेंट का पता चला.

दरअसल, स्टीव स्मिथ का अपने बल्लों से खास कनेक्शन है. वह अपने हर बल्ले को पहचानते हैं. उनके अंदर आंख पर पट्टी बांधने के बाद छूकर बल्ले को पहचानने की काबिलियत है जिसकी गवाही वायरल हो रहा वीडियो दे रहा है.

100वें टेस्ट से पहले सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियों में स्मिथ और उनके बल्लों के बीच के खास कनेक्शन को दर्शाया गया है. वीडियो में स्मिथ कहते हैं कि वो अपने हर एक बल्ले को सिर्फ छूकर पहचान सकते हैं.

उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने साथ लगभग 10 बल्ले रखते हैं और सभी बल्लों को एक अलग नंबर देते हैं.वह नेट्स, मैच और बिग बैश लीग के लिए अलग-अलग बल्लों का इस्तेमाल करते हैं. वह कहते हैं कि वह सिर्फ हाथ से छूकर भी बल्लों को पहचान सकते हैं क्योंकि उनके मुताबिक हर बल्ला थोड़ा अलग होता है.

गौरतलब है कि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में 99 टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वह 175 पारियों में 59.56 की औसत से 9113 रन बना चुके हैं जिसमें 32 शतक शामिल हैं.

