Steve Smith 100th Test: स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, ठोका टेस्ट मैचों का शानदार शतक

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के तीसरा टेस्ट मैच का आज यानी 6 जून से हेडिंग्ले में आगाज हो गया है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच के लिए दोनों ही टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव किए हैं. इस बीच स्टीव स्मिथ ने इस टेस्ट में शिरकत करने के साथ ही इतिहास रच दिया है. स्मिथ के टेस्ट करियर का ये 100वां मैच और ऐसा करने वाले वह 15वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं.

Steve Smith becomes the 15th player from Australia to feature in 100 Tests ?

What an achievement ?#WTC25 | #ENGvAUS pic.twitter.com/N2hNsxGsJT

— ICC (@ICC) July 6, 2023