स्टीव स्मिथ ने कहा, अगर हम भारत में टेस्ट सीरीज जीते, तो वह एशेज से बड़ी जीत होगी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला मैच नौ फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत में पिछले 19 साल से टेस्ट सीरीज में जीत का इंतजार है. आखिरी बार साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में टेस्ट सीरीज जीता था. पैंट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर भारत को चुनौती देने मैदान पर उतरने वाली है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बड़ा बयान दिया है.

स्टीव स्मिथ ने कहा है कि अगर हम भारत में टेस्ट सीरीज जीत लेते हैं, तो हमारी यह जीत एशेज से बड़ी होगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर अपनी बात रख रहे हैं. स्टीव स्मिथ के अलावा जोश हेजलवुड ने भी भारत में टेस्ट सीरीज जीतने को एशेज से बड़ा बताया. हेजलवुड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेलने की जब भी बात होगी, तो एशेज से बड़ी जीत भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीतना होगा.

What’s tougher: An India tour, or away Ashes series?