पर्थ: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ में शानदार सेंचुरी लगाई. यह स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर की 29वीं सेंचुरी थी. इसके साथ ही उन्होंने महानतम बल्लेबाज कहे जाने वाले डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली.

स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन बाएं हाथ के स्पिनर रोस्टन चेज की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शॉट खेलकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 155वीं पारी में यह नंबर हासिल किया.

इसके साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा की भी बराबरी कर ली. यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका 41वां शतक था. भारतीय कप्तान के नाम भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 41 ही शतक हैं. रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में 29 और टेस्ट में 8 सेंचुरी हैं. इसके अलावा उन्होंने टी20 इंटरनैशनल में 4 शतक लगाए हैं.

29 x ?

Steve Smith showing no signs of slowing down! #MilestoneMoments#AUSvWI | @nrmainsurance pic.twitter.com/ebkgO2j8n5

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 1, 2022