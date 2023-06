Ashes 2023: स्टीव स्मिथ ने लपका हैरतअंगेज कैच, जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके जो रूट

हालांकि रूट इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और 10 रन के स्कोर पर मिशेल स्टॉर्क की गेंद पर वह कैच आउट हो गए. स्टीव स्मिथ के शानदार कैच ने उनकी पारी का अंत कर दिया. हालांकि इस कैच को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल पूछे हैं.

यहां देखें वीडियो

?️ "One of the hardest catches and he's kept his cool"

Steve Smith with a terrific catch, Joe Root is OUT! pic.twitter.com/trumWCymK9

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) June 29, 2023