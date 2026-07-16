एक मैच में 3 सेंचुरी, 20 ओवर में चेज हुए 268 रन, MLC में रोमांच की सारी हदें पार

मेजर लीग क्रिकेट में गजब का रोमांच देखने को मिला है. इस टूर्नामेंट में गुरुवार के दिए फैंस को एक ऐसा मुकाबले देखने को मिला जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी. जी हां, एमएलसी में आज एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच मुकाबला हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने 20 ओवर में 267 रन जड़ दिए. उनके इस विशाल स्कोर को देख सबको यही लगा कि वाशिंगटन की टीम बड़े अंतर से यह मुकाबला हार जाएगी.

हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली वाशिंगटन फ्रीडम की टीम जब रन चेज के लिए उतरी तो उनके तेवर कुछ और ही दिखे. स्मिथ ने इस मुकाबले में अपने टी20 करियर का सबसे तेज शतक ठोक दिया. स्मिथ के अलावा एंड्रिस गाउ ने भी तूफानी शतक ठोका और 268 रन विशाल स्कोर को 8 गेंद रहते ही पा लिया.

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वाशिंगटन ने किया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज

रैंक टीम स्कोर ओवर रन रेट नतीजा विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख प्रारूप 1 वॉशिंगटन फ्रीडम 270/4 18.4 14.46 जीता एमआई न्यूयॉर्क (MINY) ओकलैंड 16 जुलाई 2026 टी20 2 पंजाब किंग्स 265/4 18.5 14.07 जीता दिल्ली कैपिटल्स (DC) दिल्ली 25 अप्रैल 2026 टी20 3 पंजाब किंग्स 262/2 18.4 14.03 जीता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ईडन गार्डन्स 26 अप्रैल 2024 टी20 4 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 262/7 20.0 13.10 हारा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बेंगलुरु 15 अप्रैल 2024 टी20 5 दक्षिण अफ्रीका 259/4 18.5 13.75 जीता वेस्टइंडीज सेंचुरियन 26 मार्च 2023 टी20 अंतरराष्ट्रीय

एक मैच में लगे 3 शतक

इस मुकाबले का रोमांच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मैच में कुल तीन शतक लगे. पहला शतक न्यूयॉर्क की ओर से निकोलस पूरन ने लगाया. पूरन ने 31 गेंद पर सेंचुरी लगाई और कुल 33 गेंद पर 5 चौके और 13 छक्के की मदद से 106 रन बनाए.

पूरन के बाद रन चेज में 2 शतक आए. वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से एंड्रीस गाउस ने मुकाबले में तूफानी खेल दिखाया और 51 गेंद पर 10 चौके और 12 छक्के की मदद से 132 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. गाउस के अलावा टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी सैकड़ा जड़ा. उन्होंने अपने टी20 करियर का सबसे तेज शतक इस मैच में ठोका. स्मिथ ने 48 गेंद पर 7 चौके और 9 छक्के की मदद से 110 रन बनाए और टीम की जीत मिलने तक क्रीज पर नाबाद बने रहे.