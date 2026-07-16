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एक मैच में 3 सेंचुरी, 20 ओवर में चेज हुए 268 रन, MLC में रोमांच की सारी हदें पार

मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में वाशिंगटन फ्रीडम की टीम ने इतिहास रचते हुए टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर लिया है.

Edited By : Saurav Kumar |Jul 16, 2026, 11:11 AM IST

Published On Jul 16, 2026, 11:11 AM IST

Last UpdatedJul 16, 2026, 11:11 AM IST

मेजर लीग क्रिकेट में गजब का रोमांच देखने को मिला है. इस टूर्नामेंट में गुरुवार के दिए फैंस को एक ऐसा मुकाबले देखने को मिला जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी. जी हां, एमएलसी में आज एमआई न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच मुकाबला हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने 20 ओवर में 267 रन जड़ दिए. उनके इस विशाल स्कोर को देख सबको यही लगा कि वाशिंगटन की टीम बड़े अंतर से यह मुकाबला हार जाएगी.

हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली वाशिंगटन फ्रीडम की टीम जब रन चेज के लिए उतरी तो उनके तेवर कुछ और ही दिखे. स्मिथ ने इस मुकाबले में अपने टी20 करियर का सबसे तेज शतक ठोक दिया. स्मिथ के अलावा एंड्रिस गाउ ने भी तूफानी शतक ठोका और 268 रन विशाल स्कोर को 8 गेंद रहते ही पा लिया.

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वाशिंगटन ने किया टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज

रैंकटीमस्कोरओवररन रेटनतीजाविपक्षी टीममैदानमैच की तारीखप्रारूप
1वॉशिंगटन फ्रीडम270/418.414.46जीताएमआई न्यूयॉर्क (MINY)ओकलैंड16 जुलाई 2026टी20
2पंजाब किंग्स265/418.514.07जीतादिल्ली कैपिटल्स (DC)दिल्ली25 अप्रैल 2026टी20
3पंजाब किंग्स262/218.414.03जीताकोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)ईडन गार्डन्स26 अप्रैल 2024टी20
4रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)262/720.013.10हारासनराइजर्स हैदराबाद (SRH)बेंगलुरु15 अप्रैल 2024टी20
5दक्षिण अफ्रीका259/418.513.75जीतावेस्टइंडीजसेंचुरियन26 मार्च 2023टी20 अंतरराष्ट्रीय

एक मैच में लगे 3 शतक

इस मुकाबले का रोमांच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मैच में कुल तीन शतक लगे. पहला शतक न्यूयॉर्क की ओर से निकोलस पूरन ने लगाया. पूरन ने 31 गेंद पर सेंचुरी लगाई और कुल 33 गेंद पर 5 चौके और 13 छक्के की मदद से 106 रन बनाए.
पूरन के बाद रन चेज में 2 शतक आए. वाशिंगटन फ्रीडम की ओर से एंड्रीस गाउस ने मुकाबले में तूफानी खेल दिखाया और 51 गेंद पर 10 चौके और 12 छक्के की मदद से 132 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. गाउस के अलावा टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी सैकड़ा जड़ा. उन्होंने अपने टी20 करियर का सबसे तेज शतक इस मैच में ठोका. स्मिथ ने 48 गेंद पर 7 चौके और 9 छक्के की मदद से 110 रन बनाए और टीम की जीत मिलने तक क्रीज पर नाबाद बने रहे.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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