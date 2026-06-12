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छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे अर्जुन राजपूत को मिला भारत अंडर-19 टीम का टिकट

जालंधर के राम नगर में छोले-कुलचे की रेहड़ी लगाने वाले होती राम के बेटे अर्जुन राजपूत ने अपनी मेहनत और लगन से भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। सीमित संसाधनों के बावजूद अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी और अब वह जुलाई में श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Edited By : Ansh Kapoor |Jun 12, 2026, 06:16 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 06:16 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 06:16 PM IST

Arjun Rajput

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हिम्मत, हौसला और जुनून हो तो सपनों की उड़ान अमीरी-गरीबी कभी नहीं देखती। वह सिर्फ मेहनत और लगन का साथ देती है। जालंधर के राम नगर में छोले-कुलचे की छोटी-सी रेहड़ी लगाने वाले होती राम के बेटे अर्जुन राजपूत ने इस बात को जीवंत उदाहरण बनाकर साबित कर दिया है। अर्जुन का चयन भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में हो गया है। जब अगले महीने 4 जुलाई को टीम श्रीलंका दौरे पर रवाना होगी, जहां यह जालंधर का लड़का देश की नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगा। परिवार ने उम्मीद जताई है कि घर का लाल, मैदान पर टीम इंडिया के लिए काफी रन के साथ विकेट भी चटकाएगा। अर्जुन लेफ्ट-हैंड बल्लेबाज और राइट-आर्म ऑफ स्पिनर है। अर्जुन ने क्रिकेट की शुरुआत हरभजन सिंह क्रिकेट अकादमी से की थी। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोच विक्रम सिद्धू का पूरा साथ मिलता रहा, जिसने उनके हौसले को और मजबूत किया।

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टीम इंडिया में सिलेक्शन पाने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अर्जुन राजपूत ने कहा कि मैंने 8-9 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इस मुकाम तक पहुंचकर बहुत खुशी हो रही है। श्रीलंका में हमारे शुरुआती मैच होंगे। हम देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें, सारे मैच जीतें और ट्रॉफी भारत लाएं। मां-पिता और परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी निराश होता, वे मुझे प्रेरित करते और हौसला बढ़ाते थे। अर्जुन ने बताया की उनके पिता डीएवी कॉलेज के बाहर साधारण सी रेहड़ी लगाते हैं। उन्होंने मेरे सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब मुझे उनके सपने पूरे करने हैं। मैं पिताजी को कहता हूं कि अब कुलचे बनाना छोड़ दो, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है।

बेटे के सिलेक्शन पर क्या बोले पिता?

पिता होती राम ने भावुक होकर बताया कि वह कई साल से कुलचे बनाते आ रहे हैं। अर्जुन पांच-छह साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है। उसने दिन-रात मेहनत की है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह अकादमी में कोचिंग ली. जब पता चला कि वह इंडिया अंडर-19 में चुना गया है, तो बहुत खुशी हुई। मां नन्ही देवी ने कहा कि मुझे आज सुबह ही खबर मिली। बहुत-बहुत खुशी का पल है। बहन किरण राजपूत ने भी कहा कि भाई लंबे समय से लगातार मेहनत कर रहा था और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहा। अब उसकी मेहनत रंग लाई है और वह अब टीम इंडिया के लिए खेलेगा। भाई को नीली जर्सी में देखने का सपना साकार हुआ।

Ansh Kapoor

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