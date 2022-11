इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के घर में नन्हें मेहमान का आगमन हुआ है। ब्रॉड की मंगेतर मॉली किंग (Mollie King) ने बेटी को जन्म दिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड और मॉली किंग ने बेटी का नाम एनाबेला ब्रॉड (Annabella Broad) रखा है।

इंग्लिश गेंदबाज ने इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर कर अपने पिता बनने की जानकारी फैंस के साथ साझा की। पहली फोटो में मॉली किंग को बिटिया के साथ देखा जा सकता है जबकि दूसरी फोटो में ब्रॉड बेटी को दुलार करते नजर आ रहे हैं।

इंग्लैंड की बर्मी आर्मी ने ब्रॉड और उनकी मंगेतर को मजेदार अंदाज में बधाई भी दी है। उन्होंने लिखा, “वह बड़ा है, वह बुरा है और वह अब डैड स्टुअर्ट ब्रॉड है! एनाबेला के जन्म के खास मौके पर ब्रॉडी और मोली किंग को बहुत-बहुत बधाई।”

? He’s big, he’s bad and he’s now a Dad Stuart Broad! ?

A massive congratulations to Broady and Mollie King on the birth of Annabella ?

? IG: mollieking pic.twitter.com/khkNQviSsQ

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) November 24, 2022