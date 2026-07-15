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अपनी ही टीम पर बरसे दिग्गज स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के खेल को बताया बेहद निराशाजनक

भारत के खिलाफ इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में 6 विकेट से हरा दिया. इसपर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी ही टीम पर भड़के गए हैं. ब्रॉड ने कहा "इंग्लैंड वर्ल्ड रैंकिंग में आठवें नंबर पर है और आठवें नंबर की तरह ही खेल रहा है."

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 15, 2026, 06:32 PM IST

Published On Jul 15, 2026, 06:32 PM IST

Last UpdatedJul 15, 2026, 06:32 PM IST

भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इसपर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी टीम पर जमकर बरसे हैं. उन्होंने इंग्लैंड को 8वें नंबर की टीम तक बता दिया है. ब्रॉड ने कहा कि भारत के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में मिली हार ने इंग्लैंड की कमियां उजागर कर दी हैं.

इंग्लैंड की टीम पर बरसे स्टुअर्ट ब्रॉड

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने बुधवार को मैच के बाद कहा कि इंग्लैंड वर्ल्ड रैंकिंग में आठवें नंबर पर है और आठवें नंबर की तरह ही खेल रहा है. उन्हें खिलाड़ियों के रोल में और अनुभव लाने की जरूरत है. एजबेस्टन में हार के बाद, एक और सीमर खिलाने की सोच में बदलाव हो सकता है. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को अपनी तेज गेंदबाजी विकल्पों की कमी को तुरंत ठीक करना चाहिए. दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे विश्व 2027 को देखते हुए ये बेहद अहम है.

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ब्रॉड ने कहा, “दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगला वनडे विश्व कप होना है. वहां तेज गेंदबाज अहम होंगे. टीम में स्पिनर के रूप में राशिद, डॉसन और विल जैक्स हैं। बेथेल और रूट भी पार्ट-टाइम स्पिन के विकल्प हैं, ऐसे में मैं स्पिनरों में से एक के बजाय एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज खिलाना चाहूंगा. इससे उस गेंदबाज को मैच के हालात का अनुभव और एक्सपोजर मिलेगा.

जोफ्रा आर्चर पर निर्भर रहना ठीक नहीं

इंग्लैंड की टीम टी20 और वनडे सीरीज में जोफ्रा आर्चर पर निर्भर नजर आई. इसपर स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा “विकेट के लिए जोफ्रा आर्चर पर ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है. टीम का गेंदबाजी आक्रमण संतुलन होना चाहिए, जो बीच के ओवरों में विकेट ले सके. टंग विकेट ले सकता है. राशिद विकेट ले सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड को उस ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए एक और तेज गेंदबाज की जरूरत है. टीम ब्रायडन कार्स, गस एटकिंसन या साकिब महमूद का इस्तेमाल कर रही है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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